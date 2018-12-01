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Mesarya, Doğancı'ya patladı

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Son 2 haftayı galibiyetsiz geçen Mesarya, son haftaların formda takımı Doğancı'yı farklı mağlup ederek kötü gidişini sonlandırıp, üst sıraları takibe devam etti. Doğancı ise aldığı mağlubiyetle, serisini sonlandırdı

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Mesarya, Doğancı'ya patladı
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Yer: Hasan Bardakko Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emine Yarkın, Emre Çevikdal

Mesarya: Ahmet, Volkan, Emre, Nahit(Emin), Eren(Salahi), Abdullah, Okan(Hascan), Ahmet, Ogün, Alp, Yusuf

Doğancı: Emre, Salih(Cemre), Sarp, Eren, Cahit, Arif, Hasip, Berk, Hüseyin(Yasin), Ersen, İsmail(Batılay)

K-PET Birinci Lig'de yeniden galibiyet almak isteyen Mesarya, ile serisini sürdürmek isteyen Doğancı arasındaki maçı Mesarya farklı kazandı. Maça hat trick yapan Ahmet Kıyı damga vurdu.

Mesarya, Doğancı karşısında maça etkili başladı. Ahmet Kıyı, 36'da ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 1-0

İkinci devreye oldukça etkili başlayan Mesarya, Ahmet Kıyı ile 49'da farkı 2'ye çıkardı. 2-0

İkinci devrede oyuna giren Hascan 65'te skoru 3-0 yaparken, Ahmet Kıyı 80'de gol perdesini kapatan golü attı. 4-0

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