Mesarya, Doğancı'ya patladı

Yer: Hasan Bardakko Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Emine Yarkın, Emre Çevikdal
Mesarya: Ahmet, Volkan, Emre, Nahit(Emin), Eren(Salahi), Abdullah, Okan(Hascan), Ahmet, Ogün, Alp, Yusuf
Doğancı: Emre, Salih(Cemre), Sarp, Eren, Cahit, Arif, Hasip, Berk, Hüseyin(Yasin), Ersen, İsmail(Batılay)
K-PET Birinci Lig'de yeniden galibiyet almak isteyen Mesarya, ile serisini sürdürmek isteyen Doğancı arasındaki maçı Mesarya farklı kazandı. Maça hat trick yapan Ahmet Kıyı damga vurdu.
Mesarya, Doğancı karşısında maça etkili başladı. Ahmet Kıyı, 36'da ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 1-0
İkinci devreye oldukça etkili başlayan Mesarya, Ahmet Kıyı ile 49'da farkı 2'ye çıkardı. 2-0
İkinci devrede oyuna giren Hascan 65'te skoru 3-0 yaparken, Ahmet Kıyı 80'de gol perdesini kapatan golü attı. 4-0