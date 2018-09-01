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Mesarya, Dersimspor'dan forvet aldı

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Üçüncü Lig'de profesyonel olarak forma giyen, son olarak ise BAL ekiplerinden Dersimspor'da oynayan forvet Alp Ertunga Çakıroğlu'na KTFF'de imza attırdı

Mesarya, Dersimspor'dan forvet aldı
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mesarya'nın yeni sezon hazırlıkları sürerken, kadroya takviyeler de devam ediyor.

Mesarya, dün 1 Türkiyeli futbolcu hakkını kullandı. Beşiktaş ve Kasımpaşa alt yapılarından yetişen, Üçüncü Lig'de yıllarca profesyonel olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon BAL ekiplerinden Dersimspor'da geçiren forvet Alp Ertunga Çakıroğlu'na KTFF'de imza attırdı. İmza töreninde Mesarya eş başkanı Ömür Devecioğlu ile yönetici Sait Uzun da yer aldı. 1992 doğumlu, 26 yaşındaki futbolcu takımının Girne kampına katılırken, Karşıyaka ile oynanan hazırlık maçında da forma giydi. Alp Ertunga, Mesarya’nın 2-1 kazandığı maçta takımının gollerini atarak, kalitesini de gösterdi.

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