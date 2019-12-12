Mesarya derbisi Özkan'ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, 14. haftanın Mesarya derbisi olan lider Mesarya ile Dörtyol arasındaki maça hakem Hüseyin Özkan'ı atadı.

K-Pet 1. Ligde 14. haftanın programı şöyle

14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Mesarya – Dörtyol, 100. Yıl Stadı, Hüseyin Özkan

Lapta – Mormenekşe, Şht Şevket Kadir Stadı, Kerem Eran

Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı, Ömer Doğru

B. Bağcıl – Y. Dumlupınar, Bağcıl Stadı, Zekai Töre

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Maraş – Yalova, Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Esentepe – Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal

Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, İsmail Ercan