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Mesarya deplasmandan puanı çıkardı

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Lider Mesarya, konuk olduğu play off hattındaki Girne Halk Evi ile 1-1 berabere kalarak zorlu deplasmandan puan çıkardı. İki takımın da birer topu direkten döndü

Mesarya deplasmandan puanı çıkardı

K-Pet Birinci Ligde 24. Haftanın en önemli maçında lider Mesarya, konuk olduğu play off hattındaki Girne Halk Evi ile 1-1 berabere kalarak zorlu deplasmandan puan çıkardı.

Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanan ve Mehmet Sezener,Mehmet Ekşici ve İsmail Egeli hakem üçlüsünün yönettiği zirve mücadelesi heyecan fırtınası şeklinde geçti.

Mesarya karşılaşmanın henüz başında Halil Turan’a yapılan hareketten penaltı kazandı. Vuruşu Halil Turan gole çevirerek 6. dakikada takımını öne geçirdi. 0-1 İlk devrede Girne Halk Evi kalecisi Feyyaz, kurtarışlarıyla farkın artmasını önledi.

İkinci yarıda Girne Halk Evi 61. dakikada Saydam Soy ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda taraflar maçta başka gol üretemeyince maç 1-1 tamamlandı.

Girne Halk Evi’nde ilk devrede Samet’in, Mesarya’da ise uzatma dakikalarında Arda’nın şutları direkten dönü.

Bu sonucun ardından Girne Halk Evi puanını 44 yaparken, dördüncü sıraya geriledi. Mesarya ise puanını 55 yaparak liderliğini sürdürdü.

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