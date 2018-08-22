banner107
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
7 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
168 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
19 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
39 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
49 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
28 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
39 0
Hükümete taş devri göndermesi
Hükümete taş devri göndermesi
74 0
banner82
banner147

Mesarya'da, Şemmedi'ye çifte görev

banner27

Mesarya'da, Şemmedi'ye çifte görev
banner137

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Mesarya yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Mesarya, Maraş'tan forvet Hasan Şemmedi'yi bonservisli olarak transfer etti. Maraş alt yapısında antrenörlük de yapan Hasan Şemmedi, futbolculuğun yanı sıra Mesarya alt yapısının antrenörlüğü görevini üstlenecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.