Mesarya'da, Şemmedi'ye çifte görev

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Mesarya yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Mesarya, Maraş'tan forvet Hasan Şemmedi'yi bonservisli olarak transfer etti. Maraş alt yapısında antrenörlük de yapan Hasan Şemmedi, futbolculuğun yanı sıra Mesarya alt yapısının antrenörlüğü görevini üstlenecek.
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