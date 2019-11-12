Mesarya da puan kaybeder

K-PET Birinci Ligin namağlup lideri Mesarya, 9. haftada ilk puan kayıplarını yaptı. Girne Halk Evi, Mesarya’ya ilk puan kayıplarını yaptıran takım oldu

K-PET Birinci Ligin namağlup lideri Mesarya, 9. haftada ilk puan kayıplarını yaptı. Girne Halk Evi, Mesarya’ya ilk puan kayıplarını yaptıran takım oldu

Zirve yarışında Yonpaş Dumlupınar’ın tırmanışı sürerken, Yalova bire bir rakibi Gençler Birliği’ni mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Maraş ise üst grupta kalmaya devam etti

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostacı Bağcıl, Ozanköy ve Çanakkale kaybederek sıkıntılı bölgede kalırlarken, Dörtyol ve Mormenekşe kazanarak haftanın kârlıları oldular

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 14 gole ulaşan Halil Turan farkı daha da açarken, İlyas Yılmaz 9, Ömer Kaygusuz 7 golde kaldılar

Haftanın Takımı: Yalova

Yalova bire bir rakibi Gençler Birliği’ni 3 golle mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken, sıralamada da rakibinin üzerine çıktı

Haftanın Futbolcusu: Furkan Zengin (Dörtyol)

K-PET Birinci Ligde zor günler geçiren Dörtyol’un bire bir rakiplerinden Bostancı Bağcıl’ı mağlup ettiği maçta 2 gol atan Furkan Zengin, hayati galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)

Maraş teknik adamı İzzet Kaçmaz, takımına yaptığı yerinde müdahalelerle Lapta karşısında galibiyetin mimarı olurken, takımını da üst grup içerisinde tuttu

Haftanın Hakemi: Ömer Doğru (Dörtyol – Bostancı Bağcıl)

K-PET Birinci Ligde zor günler geçiren Dörtyol ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçta yardımcıları ile uyum içerisinde bir maç yöneten Ömer Doğru, başarılı bir maç çıkardı

Haftanın Kare Ası

Kıvanç (Yalova)

Mustafa Köleli (Maraş)

Melih Gök (Dörtyol)

Burak (MM)

Haftanın On Biri

Türkkan (Dumlupınar)

Emre (Dumlupınar)

Ali Özay (Dörtyol)

Çağan (Yalova)

Mustafa Tekpınar (Dörtyol)

Berhan (MM)

Aziz Topel (Maraş)

Mithat (Yalova)

Hüseyin Kayalılar (Dumlupınar)

Süleyman (Maraş)

Saydam (GHE)

K-PET Birinci Ligde 9. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mesarya – GHE: 2-2

Yalova – Gençler Birliği: 3-1

Mormenekşe – Çanakkale : 2-1

Karşıyaka – Görneç: 1-1

Dörtyol – Bostancı Bağcıl, 3-1

Maraş – Lapta, 2-1

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, 0-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 10.hafta programı:

16 Kasım Cumartesi, saat 14:30

Esentepe-Dörtyol

Çanakkale-Ozanköy

Görneç-Maraş

17 Kasım Pazar, saat 14:30

Lapta-Mesarya

B.Bağcıl-Yalova

G.Birliği-Mormenekşe

Y.Dumlupınar-Karşıyaka