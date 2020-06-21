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Mesarya, Çukur’da coştu

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Lider Mesarya geriye düştüğü maçta Esentepe’yi farklı mağlup ederek direk çıkma şansını artırdı. Galibiyeti koruyamayan Esentepe, playoff yolunda yara alırken,playout tehlikesi yaşamaya başladı. Esentepe’nin 11 futbolcusu sarı kart gördü

Mesarya, Çukur’da coştu

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde pandemi süreci sonrasında 23. Hafta maçları dün oynandı. Paşaköy 100. Yıl Stadında (Çukur) oynanan maçta gülen taraf ise ev sahibi Mesarya oldu.

İsfendiyar Açıksöz, Arif Malek, Mehmet Volkan Çelik hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Esentepe, Nersin’in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Mesarya, ikinci devrede Halil Turan’ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken, Çağdaş, Arda ve İbrahim Çıdamlı’nın golleriyle farka gidip maçı 4-1 kazandı. Lider Mesarya 54 puana yükselirken, Esentepe 32 puanda kaldı.

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