Mesarya coştu bir kere

Mesarya, ikinci maçından da farklı galibiyetle ayrılmayı başarırken, Serdarlı'yı, Hasan Bardakko Stadı'nda adeta bozguna uğrattı

Özhan MONARGALI

BTM Birinci Lig'in iddialı takımı Mesarya, ikinci maçından da farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

Lige önemli transferlerle giren Serdarlı'yı, Hasan Bardakko Stadı'nda konuk eden Mesarya, Cemal Sakallı'nın yönettiği maçın 20. dakikasında Hikmet'in golüyle 1-0 öne geçerken, Dk 40'ta Okan, Mesarya'yı 2 - 0 öne geçiren golü kaydetti.

İkinci devrede 55. dakikada yine Hikmet'in golüyle 3 - 0 öne geçen Mesarya, 57. dakikada Rifat'ın, frikikten attığı gole engel olamadı. 3 - 1

Dk 70'te Okan Göktürk kendisinin ikinci golünü atarken, skor 4 - 1 oldu. Maçın 83. dakikasında Serdarlı, Rifat'ın bu kez penaltıdan attığı golle skoru 4 - 2'ye taşıdı. Maçın skorunu belirleyen gol ise Mesarya'dan oyuna ikinci devre giren Ogün'den geldi. Ogün son dakikada skoru belirledi. 5-2

