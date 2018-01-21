banner107
banner69
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
81 0
40 0
 
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
70 0
14 0
9 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
56 0
132 0
banner82

Mesarya coştu bir kere

banner27

Mesarya, ikinci maçından da farklı galibiyetle ayrılmayı başarırken, Serdarlı'yı, Hasan Bardakko Stadı'nda adeta bozguna uğrattı

Mesarya coştu bir kere
banner137

Özhan MONARGALI
BTM Birinci Lig'in iddialı takımı Mesarya, ikinci maçından da farklı galibiyetle ayrılmayı başardı. 
Lige önemli transferlerle giren Serdarlı'yı, Hasan Bardakko Stadı'nda konuk eden Mesarya, Cemal Sakallı'nın yönettiği maçın 20. dakikasında Hikmet'in golüyle 1-0 öne geçerken, Dk 40'ta Okan, Mesarya'yı  2 - 0 öne geçiren golü kaydetti.
İkinci devrede 55. dakikada yine Hikmet'in golüyle 3 - 0 öne geçen Mesarya, 57. dakikada Rifat'ın, frikikten attığı gole engel olamadı. 3 - 1
Dk 70'te Okan Göktürk kendisinin ikinci golünü atarken, skor 4 - 1 oldu. Maçın 83. dakikasında Serdarlı, Rifat'ın bu kez penaltıdan attığı golle skoru 4 - 2'ye taşıdı. Maçın skorunu belirleyen gol ise Mesarya'dan oyuna ikinci devre giren Ogün'den geldi. Ogün son dakikada skoru belirledi. 5-2
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.