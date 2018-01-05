Mesarya BTM’yi sallayacak

Mesarya, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ile BTM’yi sallamaya hazırlanırken, rakiplerine de gözdağı verdi

Özhan MONARGALI

BTM Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Mesarya, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ile BTM’yi sallamaya hazırlanırken, rakiplerine de gözdağı verdi.

Mesarya dün sona eren transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig lideri Yenicami’de forma giyen Eren Aktaş’ı takıma döndüren, Gönyeli’de kiralık oynayan Okan’ı transfer eden Mesarya, Akova’dan Ogün Dursun, Dumlupınar’dan kaleci Oğuz, forvet Hikmet, MTG’den Hasan Büke, Akçay’dan Nazif, İncirli’den Bekir, Dipkarpaz’dan Serkan Katırcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Antrenör Mehmet Emin Zaim yönetiminde sezona hazırlanan Mesarya, Kamil Ergenekon, Umut Üzüm ve Nahit Çavuş’u ise Akıncılar’dan bonservisli olarak transfer etti.