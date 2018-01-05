banner107
banner69
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
6 0
215 0
 
56 0
57 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
44 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
banner108

Mesarya BTM’yi sallayacak

banner27

Mesarya, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ile BTM’yi sallamaya hazırlanırken, rakiplerine de gözdağı verdi

banner109
Mesarya BTM’yi sallayacak
banner87

Özhan MONARGALI

BTM Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Mesarya, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ile BTM’yi sallamaya hazırlanırken, rakiplerine de gözdağı verdi.

Mesarya dün sona eren transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig lideri Yenicami’de forma giyen Eren Aktaş’ı takıma döndüren, Gönyeli’de kiralık oynayan Okan’ı transfer eden Mesarya, Akova’dan Ogün Dursun, Dumlupınar’dan kaleci Oğuz, forvet Hikmet, MTG’den Hasan Büke, Akçay’dan Nazif, İncirli’den Bekir, Dipkarpaz’dan Serkan Katırcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Antrenör Mehmet Emin Zaim yönetiminde sezona hazırlanan Mesarya, Kamil Ergenekon, Umut Üzüm ve Nahit Çavuş’u ise Akıncılar’dan bonservisli olarak transfer etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.