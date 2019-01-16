Mesarya bomba transfer peşinde

Mesarya, Emre Özsin'den sonra K-PET Süper Lig'in önemli bir golcüsünü transfer etmek istiyor. Mesarya yönetimi bu akşam, Girne Halk Evi'nin kadro dışı bıraktığı Ertaç Taşkıran ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar yarın yeniden bir araya gelecekler.
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