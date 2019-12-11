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Mertens, Galatasaray’ın gündeminde

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Napoli'nin yıldız oyuncusu Mertens ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların, Belçikalı oyuncu için temaslara başladığı belirtildi

Mertens, Galatasaray’ın gündeminde

Ligin ilk devresinde istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı kırmızılılarda, Napoli'nin yıldızı Mertens'in de listede yer aldığı ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Belçikalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mertens'in Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, oyuncunun yeni teklifleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi.

Haberde Galatasaray ile birlikte İnter ve Borussia Dortmund'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Napoli yönetiminin son dönemde oyuncularla yaşanan sorunlar nedeniyle takımda değişime gitmesi bekleniyor.

Belçikalı yıldızın, sezon sonunu beklemeden de takımdan ayrılabileceği ancak ilk tercihinin yine İtalya olacağı iddia edildi.

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