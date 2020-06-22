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Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı

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Transferde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği bildiriliyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi bitiyor

Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun, hangi takımın formasını giyeceği büyük merak konusu.

25 yaşındaki oyuncu, iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.

Sarı-kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı fakat imza için sezon sonunu beklediği Mert Hakan kararından vazgeçti ve Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuya 10 milyon TL imza parasının yanı sıra yıllık 12 milyon TL de maaş önerdi. Bu teklifi cazip bulan ve kabul eden Mert Hakan ile henüz imza atılmadı.

Şartlarda anlaşan tarafların, sezon sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 4 asist yaptı. 

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