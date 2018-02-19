Mersin İdmanyurdu bitime 11 hafta kala küme düştü

Mersin İdmanyurdu, Tokatspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından 2. Lig'de bitime 11 hafta kala kümeden düşmeyi garantiledi

2. Ligi Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Tokatspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı lacivertli ekip, ligin bitimine 11 hafta kala düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Süper Lig'de 7. olmuşlardı

Mersin İdmanyurdu 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmiş ancak tutunamamıştı. Kırmızı-lacivertliler 2013-2014 sezonunda 1. Lig play-off finalinde başarılı olarak Süper Lig’e bir yıl aranın ardından geri dönmüştü. Mersin ekibi, 2014-2015 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla ligi de 7. sırada bitirerek, tarihinin en başarılı sezonunu geçirmişti.

Maddi sıkıntılarla baş edemeyen Mersin İdmanyurdu 2 sezon üst üste mücadele ettiği Süper Lig’e 2015-2016 sezonunda veda etmiş ardından da 2016-2017 sezonunda 1. Lig'den düşmüştü.