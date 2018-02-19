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Mersin İdmanyurdu bitime 11 hafta kala küme düştü

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Mersin İdmanyurdu, Tokatspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından 2. Lig'de bitime 11 hafta kala kümeden düşmeyi garantiledi

Mersin İdmanyurdu bitime 11 hafta kala küme düştü
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2. Ligi Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Tokatspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı lacivertli ekip, ligin bitimine 11 hafta kala düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Süper Lig'de 7. olmuşlardı

Mersin İdmanyurdu 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmiş ancak tutunamamıştı. Kırmızı-lacivertliler 2013-2014 sezonunda 1. Lig play-off finalinde başarılı olarak Süper Lig’e bir yıl aranın ardından geri dönmüştü. Mersin ekibi, 2014-2015 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla ligi de 7. sırada bitirerek, tarihinin en başarılı sezonunu geçirmişti.

Maddi sıkıntılarla baş edemeyen Mersin İdmanyurdu 2 sezon üst üste mücadele ettiği Süper Lig’e 2015-2016 sezonunda veda etmiş ardından da 2016-2017 sezonunda 1. Lig'den düşmüştü.

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