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Merit A. Yeşilova'da şok ayrılık

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Merit A. Yeşilova'da şok ayrılık
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Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova'da şok bir ayrılık yaşandı. Son haftalarda elde edilen başarısız sonuçlar neticesinde Yeşilova yönetimi ile teknik direktör Toygar Davulcu arasında yapıln görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili Merti alsancak yeşilova Yönetimi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"2018-2019 Sezonun 2. yarısında takımımıza dahil olan ve bize değer katan sayın Hocamız Toygar Davulcu ile karşılıklı olarak anlaşarak, takımımızın, yönetimin ve hocamızın motivasyon düşüklüğü konusunda hem fikir olunmuştur. Yeni sezondaki bu motivasyon bozukluğu kulübümüze zarar vermemesi adına hocamızla yapılan görüşmeler doğrultusunda hocamız ile yollarımız ayrılmıştır. Bize geldiği sezon ligi 4. bitirerek MAYSK tarihinde ilk kez yaşanan bu başarıyı bizi tattırdığı için Toygar Davulcu hocamıza çok teşekkür ederiz.Kendisine teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

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