Merhum Mertekçi, Piskobulular'ı bir araya getirdi

Yalova Spor Kulübü eski başkanı Tahsin Mertekçi anısına Piskobu'da düzenlenen anı maçında Yalova Masterleri ile Piskobu Masterleri arasında oynanan dostluk maçı 1-1 berabere tamamlandı

Yalova Spor Kulübü eski başkanı, eski milletvekili merhum Tahsin Mertekci anısına geçtiğimiz gün Limasol’a bağlı Piskobu köyünde anı maçı düzenlendi.

Mertekci’nin doğduğu köy olan Piskobu’da düzenlenen anı maçını, Piskobu Köyü Muhtarlığı, Kurion Episkopis Spor Kulübü ve Apollon Episkopis Spor Kulübü organize etti.

Etkinliğin 2 toplumlu olması da dikkatleri çekerken, organizasyon Tahsin Mertekci’nin, Piskobu’da bulunan Kıbrıslı Rum arkadaşlarının, Mertekci ailesine ulaşarak Tahsin Mertekci anısına etkinlik düzenlemek istemesiyle kararlaştırılmıştı.

Piskobu köyü muhtar ve azalarının Mertekçi ailesinden izin alarak organize ettiği anı maçı öncesinde gün boyu etkinlikler düzenlendi. Piskobu Sahası'nda Yalova Masterleri ile Piskobu Masterleri arasında oynanan dostluk maçı ise 1-1 berabere tamamlandı.