Menekşeli tapulu arazisini kulübe bağışladı

Hilmi Öztemiz, Mustafa Menekşeli’nin Mormenekşe kulübü için önemine dikkat çekerken, Mustafa Menekşeli’nin,Cemal Balses Stadı tribünlerin yapımı için tapulu arazisini kulübe bağışladığını açıkladı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün ilk başkanıolan ve ismi kulüple özdeşleşen Mustafa Menekşeli’nin vefatı tüm camiayı üzüntüye boğarken, kulüp eski başkanlarından Hilmi Öztemiz de Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir açıklama yaparak, Mustafa Menekşeli’nin futbolumuz ve Mormenekşe kulübü için önemine vurgu yaptı.

Hilmi Öztemiz’in açıklaması şöyle:

“Mormenekşe kulübünde başkanlık yapmış birisi olarak derim ki,Mustafa Menekşeli sadece sıradan bir başkan değildi.O başkanların başkanı,eğitmeni,yol göstericisi, kulübüne sadece hizmet etmekle yetinmemiş,onu hayatının odak noktası,sevdası,tutkusu yapmıştı.

Kulübünü çoğu kez ailesinin de önüne koymuş ve kaybettiğimiz güne kadar kulübün tasasını taşımıştı. Çoğumuzun damarında dolaşan kırmızı – yeşil kanı enjekte etmiş bir başkandır.O öyle bir başkandır ki,başkanlığım döneminde yaptığımız talebi hiç düşünmeden kabul edip,bugün Cemal Balses Stadında bulunan tribünlerin yapımı için tapulu arazisini bağışlamıştır.

Kulübün pekçok başarısına katkı koymuş,imza atmış bir başkandı.Sözün özü,Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü en önemli değerini,tarihinin en önemli parçasını kaybetti.