Menekşeler rövanşı aldı

Mormenekşe, Maraş’ı Rıdvan’ın attığı golle mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korurken, play off oynama iddiasını daha da artırdı. Maraş ise play off hattı dışına geriledi

Yer: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Özal Çağlayan.

Mormenekşe: Gökhan, Kenan, Hüseyin, Emre, Mehmetali, (Dk 55 Rıfat), Gökhay, Sabri (Dk.68 Ahmet), Sami (Dk 77. Burak), Rıdvan, Furkan, Nasuh.

Maraş: Volkan, Hasan, Gökhan (Dk 88 (Baki), Yavmi (Dk. 78 Hasan Aksoy), Gökhan Demir, Hasan Şemmedi, Ramazan, Sedat, Fakruk (Dk 67, Mustafa Köleli), Orhan, Eren, Orhan, Eren.

Gol: 42. Dk Rıdvan (Mormenekşe)

K-PET Birinci Lig’de play off oynama hedefindeki 2 takımın mücadelesinde Mormenekşe, Maraş’ı Rıdvan’ın attığı tek golle mağlup ederek, play off oynama şansını artırdı. Maraş ise aldığı mağlubiyetle Dumlupınar’ın gerisinde play off hattı dışına geriledi.

25 Dk.Maraş atağında Gökhan müsait pozisyonda topu dışarı attı.

42 Dk. Emre’nin ortasında topun gelişine güzel bir vole vuran Rıdvan kalecinin solundan topu filelere göndererek Mormenekseyi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

52 Dk. Maraş atağında Gökhan’ın vuruşunu kaleci adaşı Gökhan aynı güzellikle önledi.

75 Dk. gelişen Mormenekşe atağında Rıdvan’ın ortasında Sami'nin kafa şutunu kaleci Volkan köşeden çıkardı.

87 Dk. Ani gelişen Mormenekşe atağında Rıdvan kaleci Volkanı' da geçti arkadan Volkan’ın müdahalesi ile yerde kalan Rıdvan’ın pozisyonunda hakem devam kararı verince bir anda

Mormenekşe taraftarlarının tepkisini çekti ve bu önemli karşılaşma Mormenekse'nin 1-0 üstünlüğünde sona erdi.