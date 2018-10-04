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Mehmetçik’e milli başkan

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BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Mehmetçik’te üç kez ertelenen genel kuruldan sonra eski milli futbolcu Savaş Süt başkan oldu

Mehmetçik’e milli başkan
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Yeni sezonda BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Mehmetçik’te üç kez ertelenen genel kuruldan sonra kulübü sahipsiz bırakmamak adına Savaş Süt başkan oldu.

Eski milli futbolculardan olan Savaş Süt, üyelerin onayını alarak Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği başkanı oldu. Futbolculuğu döneminde BÜY, MTG ve Mormenekşe’de forma giyen Savaş Süt, Mehmetçik bölgesinde futbol alt yapıdaki başarılarıyla bilinen Cenk Harbay Futbol Okulu’nda da 6 yıl görev yapmıştı. Mehmetçik Genç Takımı’nda da antrenör olarak başarılara imza atan Savaş Süt, hedefinin alt yapıya önem verip, bölge gençliğini toparlamak olduğunu açıkladı. Savaş Süt, geleceğin Mehmetçik’ini yaratmak düşüncesinde olduklarını, bu nedenle de yüksek bedelli transferler yerine, gençlerden oluşacak bir kolej takımı oluşturacaklarını sözlerine ekledi. Mehmetçik camiasının birlik – beraberlik içinde hareket etmesi için çabalayacağını belirten Savaş Süt, tüm takımlara başarılar diledi.

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