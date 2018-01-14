Mehmetçik yönetimi yeniden şekillendi

K-PET Birinci Lig'de ilk devreyi hayal kırıklığı ile kapatan Kaya Mehmetçik'te Yusuf Alpargün başkanlığındaki yönetim kurulu yeni isimlerin katılımıyla güçlendi. Hüseyin Göymen, Nihat Berkan ve Dalgıç Dekiralp'ı asbaşkan olarak yer aldığı, aralarında Cenk Şeren'in de bulunduğu 13 sporcu sorumlusunun görev yaptığı Kaya Mehmetçik yönetiminden yapılan açıklama şöyle: "Başlayacağımız ikinci devrede KAYA-MTÇB Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri belirtilenmiştir. Liste dışında olan H hiç kimsenin yönetimle uzaktan veya yakından alakası, yetkisi yoktur. Yeni devrede takımımıza başarılar dileriz."