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Mehmetçik'te kan değişimi

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Mehmetçik'te kan değişimi
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K-PET Birinci Lig'de son sıraya demir atan Mehmetçik'te bir kez daha teknik adam değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz sezon takıma başarılı bir sezon yaşatan Batur Sağlamer takımın antrenörü olurken Cenk Şeren ise genel teknik sorunluluk görevini üstlendi.

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