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Mehmetçik güçlendi

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Mehmetçik güçlendi

İsa TABAK

BTM Birinci Ligde ikinci devrede başarılı olmak isteyen Mehmetçik, kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi.

Mehmetçik, Mağusa Türk Gücü'nden Murat Delibaş, Boğaziçi'nden Ümit Yazıcı ve Türkiye BAL'dan Sercan Gök'ü transfer etti. Mehmetçik ayrıca genç yetenekler  İlkan Garip ve Şükrü Usluer'i de takıma kazandırdı.

Kırmızı Grup ekibi Mehmetçik bugün Saat 14:00'te Mehmetçik Stadında Yarköy'üNejmi Bulut'un yöneteceği maçta konuk edecek. Mehmetçik kulüp başkanı Hasan Çığ, teknik heyet ve futbolcularına güveninin tam olduğunu, takviye ettikleri kadroları ile ikinci devrede çıkışa geçeceklerini açıkladı.

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