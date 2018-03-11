Mehmetçik 1 puana razı oldu

Kaya Mehmetçik, zorlu Maraş deplasmanında daha iyi futbol oynayan takım olmasına rağmen, 1 puanı 85. dakikada gelen gol sonrasında bulabildi. Maraş ise düşüşünü sürdürüp play off hattında 2 puan birden kaybetti

Yer: Maraş stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Ali Akçınar, Sertan Alkın.

Maraş: Volkan, Gökhan Yazlık, Yavmi, Hasan Şemmedi(Hasan Aksoy), Faruk(Baki)Hamit, Ramazan, Orhan, Hasan Özçelik(Çağlar), Eren, Mustafa.

Kaya Mehmetçik: Cengiz, Süleyman, Murat, Feridun, Uğurcan, Mustafa İnanç, Halil(Anıl) Çağrı, Mahmut(Emir), Enver(Mehmet Çil), Barış.

Sarı kartlar: Ramazan 22.dk, Hamit 90.dk, (Maraş). Mehmet Çil 90.dk(Kaya Mehmetçik)

Goller: 22.dk Hasan Şemmedi(Maraş). Mehmet Çil 85.dk(Kaya Mehmetçik)

K-Pet Birinci Lig’in 22.haftasında Maraş ve Kaya Mehmetçik arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken, Kaya Mehmetçik ligin üst sıralarına oynayan Maraş’tan çok kritik bir, 1 puan aldı.

Kaya Mehmetçik karşılaşmaya hırslı ve istekli başladı. Karşılaşmanın henüz basında maçın 2.dakikasında Feridun Sungur’un ara pasıyla buluşan Mahmut Amasyalı kaleci Volkan’la baş başa kaldı vuruşu direk dibinden top dışarı gitti.

Maçın 5.dakikasında Feridun’un ara pası ile topla buluşan Mustafa İnanç, kaleci Volkan’ın açıyı iyi kapatması sonucu topu dışarıya attı. 2 yüzde yüz gol pozisyonunu değerlendiremeyen Kaya Mehmetçik kalesinde golü geldi. 22.dakikada sol kanattan taşıdığı topu kale içerisine yapılan ortada Kaya Mehmetçik defans oyuncusu Çağrı Sarpoğlu topu kornere attı. Korner atışında ceza sahası içine inen topta karambol oluştu. Son vuruşu yapan Hasan Şemmedi takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 2. yarısına iyi başlayan takım yine Kaya Mehmetçik oldu. 2. yarının hemen başında Mustafa İnanç’ın soldan taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi. Ramazan’ın müdahalesiyle yerde kalan Mustafa İnanç takımına penaltı kazandırdı. Topun başına eski Maraş futbolcusu Süleyman Bayır geçti. Vuruşunu kurtaran kaleci Volkan oldu. Karşılaşmanın 85.dakikasnda Emir Yıldız’ın ortasına mükemmel bir kafa vuruşu yapan Mehmet Çil skora eşitlik getirdi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.