Mehmetali Ergazi anıldı

MAGEM tesislerinde gerçekleştirilen Mehmetali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvasına, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, Yeniboğaziçi ve Vadili U11 takımları katıldılar

Yonpaş Dumlupınar kulübü tarafından, çok genç yaşta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden merhum oyuncuları Mehmetali Ergazi anısına, Ergazi ailesinin katkılarıyla halı saha anı futbol turnuvası düzenlendi.

MAGEM tesislerinde gerçekleştirilen Mehmetali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvasına, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, Yeniboğaziçi ve Vadili U11 takımları katıldılar.

Anı turnuvasında hem merhum Mehmetali anılırken hem de minik oyuncuların futbol şöleni yaşandı. Turnuva sonunda katılan takımlara madalyaları Mehmetali Ergazi’nin ailesi, Yonpaş Dumlupınar kulüp yetkilileri verdi.

Mağusa Gelişim Akademisine, Yonpaş Dumlupınar kulübüne, merhumun ailesine ve merhumun yeğenlerine ise plaket takdim edildi.