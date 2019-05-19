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Mehmet West Ham'da

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Kıbrıslı Türk Gaziverenli Mehmet Halim, İngiltere ekibi West Ham United Akademiye transfer oldu

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Mehmet West Ham'da
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Kıbrıslı Türk Mehmet Halim, İngiltere’nin köklü kulüplerinden West Ham United’in Akademisine transfer oldu.

Gaziveren'in eski futbolcusu Akay Halim'in oğlu Mehmet Halim, KKTC Fenerbahçe Futbol okulundan yetişerek İstanbul’da Fenerbahçe Futbol okulunda eğitim gördü.

Mehmet’in transferi ile ilgili olarak Fenerbahçe Futbol okulu eski direktörü Erçin Çoban şu açıklamaları yaptı:

“2015 yılında kurduğumuz Fenerbahçe Futbol okulunda 3 sene boyunca tüm yaz antrenmanlarına ve kulübün kamplarına katılan Mehmet, geçen sene de Fenerbahçe'nin seçmelerine katılıp beğenildi.

Mehmet, aldığımız muhteşem haber ile bizleri gururlandırdı, onurlandırdı ve çok mutlu etti. İngiltere’nin köklü kulüplerinden West Ham United’in Akademisine attığı imza ile resmen katıldı. Hem Kıbrıslı Türk oluşu, hem alt yapımızda eğitim ve gelişim gösterişi, hem kulübümüz tarafından beğenilmesi bizleri onurlandırdı.

Başta kendisi olmak üzere Mehmet’in babası Akay’ı ve ailesini tebrik ederim. Başarılarla dolu bir kariyeri olmasını diler, bir gün o kutsal Fenerbahçe formasını da giyeceği temennisinde bulunurum.”

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