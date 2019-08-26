 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
2 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
27 0
 
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
169 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
banner82

Mehmet Topal, Başakşehir’le anlaştı

banner27

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Mehmet Topal, Başakşehir’le anlaştı
banner267

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu bir süredir boştaydı. Süper Lig'den birçok takımla ismi anılan Mehmet Topal'ın yurt dışına gideceği de konuşuluyordu. 

Milli futbolcu, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Medipol Başakşehir ile 2 yıllığına anlaştı. 

Medipol Başakşehir milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu için yapılan imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt katıldı.

"Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri"

İmza töreni sonrası konuşan kulüp başkanı Gümüşdağ, “Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.