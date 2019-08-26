Mehmet Topal, Başakşehir’le anlaştı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu bir süredir boştaydı. Süper Lig'den birçok takımla ismi anılan Mehmet Topal'ın yurt dışına gideceği de konuşuluyordu.

Milli futbolcu, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Medipol Başakşehir ile 2 yıllığına anlaştı.

Medipol Başakşehir milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu için yapılan imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt katıldı.

"Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri"

İmza töreni sonrası konuşan kulüp başkanı Gümüşdağ, “Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.