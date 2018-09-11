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Mehmet Tarım, jübile yapacak

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Mehmet Tarım, jübile yapacak
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Merhum Attila Topaloğlu’nun bugün yapılacak anı maçında, Attila Topaloğlu’nun hakemliğe kazandırdığı öğrencisi Mehmet Tarım jübile yaparak hakemlik kariyerine nokta koyuyor.

Merhum Attila Topaloğlu’nun hakem hocalığı yaptığı yıllarda hakemliğe kazandırdığı ve 20 yıldır aktif olarak kıdemli yardımcı hakem olarak görev yapan, birçok üst düzey karşılaşmada görev alan Mehmet Tarım, hocası Attila Topaloğlu anısına oynanacak maçta hakemliğini noktalayacak. Türk Ocağı ile Çetinkaya arasında saat 19:00’da oynanacak olan anı maçında son kez görev alıp bayrak sallayacak olan Mehmet Tarım gibi, 2015 yılında yapılan Attila Topaloğlu Anı Maçı’nda da Toğaloğlu’nun öğrencilerinden Ahmet Dayı jübile yapmıştı.

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