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Mehmet Ergün’e ağır ceza

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Geçitkale futbolcusu Mehmet Ergün Çekici’ye, hakeme hızlıca koşarak boğazının sağ kısmına sol ile çok sert bir yumruk atmış olması ve hakemin soyunma odasına girmeye çalışmasından dolayı 40 maçtan men cezasına karar verildi

Mehmet Ergün’e ağır ceza
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Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadında Geçitkale ile Yeniboğaziçi arasında oynanan BTM I. Lig hazırlık maçında meydana gelen olay Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Geçitkale futbolcusu Mehmet Ergün Çekici’nin, ikili mücadele pozisyonunda yerden kalktıktan sonra, hakeme hızlıca koşarak boğazının sağ kısmına sol ile çok sert bir yumruk atmış olduğu ve hakemi darp ettiği, keza, hakemin soyunma odasına girmeye çalıştığı sırada tekrardan saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi. 

Disiplin Kurulu işlenen suçun ciddi bir suç olduğuna ve oyuncunun bir ceza ile cezalandırılmasına bulgu yaptı. Geçitkale futbolcusu Mehmet Ergün Çekiç’e, 30 maçtan men cezası, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, darp fiilinden sonra hakeme tekrardan saldırmaya teşebbüs etmesi nedeni ile ise 10 resmi maçtan men cezası verilmesine; her iki cezanın ayrı ayrı çekilmesine; yani toplamda 40 maçtan men cezasına karar verildi.

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