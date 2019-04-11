Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

3 maç ceza alan ortasaha oyuncusu, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.