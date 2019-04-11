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Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza

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Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu.

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Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

3 maç ceza alan ortasaha oyuncusu, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak. 

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