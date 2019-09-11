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Mehmet Ekici dönemi bitti

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TFF, kulüplerin resmi A takım oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçe’den Mehmet Ekici, Galatasaray’dan Martin Linnes listelere eklenmedi

Mehmet Ekici dönemi bitti
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 2019-2020 sezonu 28 kişilik A takım oyuncu listesinde, tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici'ye yer vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor.

Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu da listeye dahil edilmezken bu futbolcunun 1999 doğumlu olduğu için ligde forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan, Galatasaray Kulübü de Norveçli futbolcusu Martin Linnes'i yabancı kontenjanı sebebiyle 28 kişilik A takım oyuncu listesine dahil etmedi.

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