Mehmet Çavuş, Dumlupınar'dan koptu

Başarılı orta saha futbolcusu Mehmet Çavuş, bonservisinin bulunduğu Dumlupınar'dan resmen ayrıldı.

Dumlupınar yönetimi ile dostça konuşup yollarını ayıran Mehmet Çavuş, bonservisini alırken, kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirerek kararını verecek. Mehmet Çavuş, geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig ekibi Geçitkale'de kiralık olarak forma giymişti.

Bu arada Mehmet Çavuş'un adaşı olan kuzeni Mehmet Çavuş da Geçitkale'den ayrılmayı planlarken, o da gelen teklifleri değerlendirecek. Mehmet Çavuş, Türkmenköy'ün BTM Birinci Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.