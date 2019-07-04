Mehmet Berkel Anı Turnuvası heyecanı sürüyor

Mehmet Berkel anısına düzenlenen futbol turnuvasında heyecanı sürerken, yarı finale yükselen takımlar belli oldu

İskele Festivali kapsamında bu yıl Mehmet Berkel anısına düzenlenen futbol turnuvasında sona yaklaşıldı.

7 Temmuz’da final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvada Larnaka Gençler Birliği, İskele Trabzon, Mehmetçik, Değirmenlik, Yarköy Pamukkale, Kaplıca mücadele etti.

29 Haziran’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde Larnaka Gençler Birliği SK ile Mehmetçik SK arasında ki maçla başlayan Mehmet Berkel Anı Turnuvasında ilk elenen takımlar Yarköy Pamukkale SK ile Mehmetçik SK oldu. Turnuvaya oldukça iddialı başlayan ancak aradığını bulamayan her iki takım, centilmence oynadığı karşılaşmalardan ötürü alkış aldı.

Mehmet Berkel Anı Turnuvası geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. İlk karşılaşma İskele Trabzon SK ile Mehmetçik SK arasında oynandı. 1461 İskele Trabzon rakibini 7-3 mağlup etti. Bu skorla birlikte Mehmetçik SK, turnuvaya veda etmiş oldu.

Dün akşam oynanan diğer karşılaşma ise Değirmenlik SK ile Kaplıca SK arasında oynandı. 6-6 beraber biten karşılaşmada her iki takım da 1 puana razı geldiler. Dün oynanan karşılaşmalarla beraber yarı finale yükselmeye hak kazanan takımlar; Larnaka Gençler Birliği SK, Kaplıca SK, Değirmenlik SK ve 1461 İskele Trabzon SK oldu.