Mehmet Ali Ergazi Anı Futbol Turnuvası yapılıyor

Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, dört yıl aradan sonra Dumlupınar, Maraş Gençlik, Vadili, Mağusa Spor Akademisi’nin katılımıyla yapılıyor

Geleneksel olarak düzenlenen ancak dört yıl ara verilen Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yeniden yapılıyor.

Mağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi, Mey İçki Sanayi Ticaret Şirketi Ltd (Meysu), Mağusa Spor Akademisi, merhum Mehmet Ali Ergazi’nin ailesinin katkıları ile gerçekleştirilecek olan Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’na Dumlupınar, Maraş Gençlik, Vadili, Mağusa Spor Akademisi olmak üzere 4 takım katılıyor.

5 Ağustos Pazar akşamı başlayacak olan Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, yıldızlar kategorisinde 2005-2006 doğumlu futbolcular mücadele edecek. Faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yöneteceği karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takımların finale yükseleceği turnuvada Mağusa Spor Akademisi ile Vadili, Dumlupınar ile Maraş Gençlik karşı karşıya gelecek.

Mağusa Belediyesi Doktor Fazıl Küçük Spor Kompleksi içerisindeki halı sahalarda oynanacak olan karşılaşmalar 17:00 – 20:00 saatleri arasında oynanacak. Turnuvaya katılacak takımlar kadrolarında 12 kişi bulunduracak. Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası final maçı sonrasında tüm takımlara kupa, şampiyon takıma madalya, katkı koyanlara plaketleri Mağusa Belediye başkanı İsmail Arter, Merhum Mehmet Ali Ergazi’nin ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.

Maç Programı

5 Ağustos Pazar

Saat 17:00 Mağusa Spor Akademisi-Vadili

Saat 17:45 Dumlupınar-Maraş Gençlik

Saat 18:30 Üçüncülük (Mağluplar)

Saat 19:15 Final (Galipler)

Saat 20:00 Ödül Töreni