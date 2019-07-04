Medyanın önemi teknik direktör adaylarına anlatıldı

UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursunda medyanın iki önemli ismi, Ogün Genç Kaçmaz ile Hüseyin Ekmekçi, teknik direktörler adaylarıyla söyleşi gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu farklı konu ve konu başlıklarıyla sürüyor.

Kursun dördüncü gününde medyanın iki önemli ismi teknik direktörler adaylarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eski başkanı ve Kıbrıs Gazetesi spor yazarı Ogün Genç Kaçmaz ile Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi teknik direktör adayları ile Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

KAÇMAZ SPOR YAZARLARININ MAÇLARI ANALİZ SÜRECİNİ ANLATTI

Gerçekleştirilen söyleşinin ilk bölümünde Ogün Genç Kaçmaz “Teknik Direktörlerin Medyayı Anlaması ve Değerlendirmesi” konu başlığıyla bir sunum gerçekleştirirken, spor yazarı ile teknik direktör ilişkilerinden bahsetti. Ülkede spor medyasının önemine vurgu yapan Kaçmaz, spor yazarlarının maçları analiz süreçlerinden söz etti.

EKMEKÇİ’DEN SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİNE VURGU

Kaçmaz’ın konuşmasının ardından Hüseyin Ekmekçi “Teknik Adamlar ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” konu başlığı ile teknik direktör adaylarına bilgilerini aktardı.

Ekmekçi, sosyal medyanın günümüzde spor içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, sporun içerisinde yer alan bireylerin sosyal medyayı kullanması gerektiğinin altını çizdi.