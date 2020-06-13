Medipol Başakşehir hata yapmadı

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, lider Trabzonspor'la arasında puan farkı oluşmasına izin vermedi. Turuncu-lacivertliler bu haftayı da averajla 2. sırada tamamladı

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, 64. dakikada Mahmut Tekdemir'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 80. dakikada Edin Visca'nın penatıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Medipol Başakşehir, lider Trabzonsporla puanını eşitledi. Başakşehir, ligde kaybetmeme serisini de 8 maça çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.