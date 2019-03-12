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Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

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Quaresma’nın yediği tokat Portekiz’de gündem olurken, Medel’in hareketi de Şili’de manşetlere çıktı

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Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
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Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-2 yendiği maça Gary Medel’in, Ricardo Quaresma’nın ensesine attığı tokat damga vurmuştu.

Quaresma’nın yediği tokat Portekiz’de gündem olurken, Medel’in hareketi de Şili’de manşetlere çıktı.

Ülkenin maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, “Gary Medel ve Ricardo Quaresma arasındaki güçlü çekişme” başlığı ile verdi. "Pitbull, Portekizliyi patlattığı tokatla yere yapıştıracaktı” şeklinde alt başlık kullandı.

91.7 ADN radyosunda yapılan yorumda ise, “Taraftarlar, Gary Medel'in Ricardo Quaresma'ya attığı tokatla mücadeleyi kazandığını düşünüyor” denildi. AS’ın Şili versiyonu, “Gary Medel oyun içinde bir takım arkadaşına vurdu!” diyerek haberi verdi.

Bu arada Gary Medel’in 2007 yılında Universidad Catolica’da forma giyerken takım arkadaşı Eros Perez’i yine bir maçta saha ortasında tokatladıktan sonra takımın idolü haline geldiği hatırlatıldı.

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