Mecliste gündem futbol

Ersin Tatar, Ali Pilli ve Hasan Sertoğlu ile mecliste bir toplantı gerçekleştirerek, futbolun “seyircili mi? seyircisiz mi?” oynanacağının kararını verecek

Başbakan Ersin Tatar bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile mecliste bir toplantı gerçekleştirerek, futbolun “seyircili mi? seyircisiz mi?” oynanacağının kararını verecek.

Koronavirüs salgını sonrasında Perşembe akşamı başlayacak ligler için sayılı günler kalırken Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliCumhuriyet Meclisi'nde bir araya gelerekfutbolda sezonun devamı ile ilgili konuları görüşecekler.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu daha önce maçların seyircili oynanmasını istediğini açıklamış, kulüplerin de kendisine destek verdiğini belirtmişti.