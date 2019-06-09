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Meclis ve KTFF heyetleri, FIFA yetkilileriyle görüştü

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Cumhuriyet Meclisi ve KTFF heyetleri FIFA genel kurulunda, FIFA yetkilileriyle Kıbrıslı Türklerin futbol alanında maruz kaldığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için FIFA ve diğer futbol örgütlerinin üst düzey yetkilileriyle temaslar gerçekleştirdi

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Meclis ve KTFF heyetleri, FIFA yetkilileriyle görüştü
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Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu heyetleri Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının futbol alanında maruz kaldığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için FIFA ve diğer futbol örgütlerinin üst düzey yetkilileriyle temaslar gerçekleştiren heyet, olabilecek açılımlara dair konunun siyasi ve hukuki boyutlarını içeren bir de sunum yaptı. 
Heyette Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KTFF Birinci Başkanvekili Orçun Kamalı, KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp ve Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer aldı. Heyet, KKTC’ye döndü.

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