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Mbemba Beşiktaş'a geliyor

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Pepe'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi

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Mbemba Beşiktaş'a geliyor
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Belçika basını, Porto'nun 24 yaşındaki savunma oyuncusu Chancel Mbemba'nın siyah-beyazlılara transfer olmak üzere olduğunu okuyucularına duyurdu. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaştığı ve oyuncunun bonservisi için Porto'ya 2 buçuk milyon euroluk bir ödeme yapılacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekibin Kongolu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da öne sürüldü.

Chancel Mbemba, Temmuz ayında 4 buçuk milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Porto'ya transfer olmuştu. Portekiz temsilcisinde istediği kadar şans bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, burada sadece 4 resmi maça çıktı.

Kongolu futbolcu, 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'in Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da takımının iki golüne imza atmıştı.

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