Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Son pazarlıklarda Kasımpaşa ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındı. Sarı-kırmızılılar resmi kanallardan transferi açıkladı

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan transfer detaylarını açıklaması beklense de yoğun yüklenme nedeniyle siteye ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Alınan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi ve Kasımpaşa arasındaki transfer anlaşmasında sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray 2018-19 sezonunda şampiyon olması durumunda lacivert-beyazlılara 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

Diagne'nin satılması durumunda ise Kasımpaşa kardan yüzde 25 pay alacak. Transferdeki KDV bedeli ile de Galatasaray'ın kasasından 1,8 milyon Euro çıkacak.

SERDAR AZİZ'LE YOLLAR AYRILDI

Teknik direktör, Fatih Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı yönetim, Serdar Aziz'in sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.

2.6 milyon avro alacağından vazgeçen milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'ne de 1.2 milyon tl bonservis bedeli ödeyecek.

Daha önce Fenerbahçe’de oynamak istediğini dile getiren tecrübeli defans oyuncusu, sarı lacivertli kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.