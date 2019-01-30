banner255
Şampiyonluk günü
Şampiyonluk günü
1 0
Dünya yazarının hayat hikayeleri
Dünya yazarının hayat hikayeleri
16 0
 
28 0
85 0
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
19 0
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
18 0
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
35 0
banner82

Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da

banner27

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Son pazarlıklarda Kasımpaşa ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındı. Sarı-kırmızılılar resmi kanallardan transferi açıkladı

Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da
banner215

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan transfer detaylarını açıklaması beklense de yoğun yüklenme nedeniyle siteye ulaşmakta zorluk yaşanıyor. 

Alınan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi ve Kasımpaşa arasındaki transfer anlaşmasında sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray 2018-19 sezonunda şampiyon olması durumunda lacivert-beyazlılara 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

Diagne'nin satılması durumunda ise Kasımpaşa kardan yüzde 25 pay alacak. Transferdeki KDV bedeli ile de Galatasaray'ın kasasından 1,8 milyon Euro çıkacak.

SERDAR AZİZ'LE YOLLAR AYRILDI

Teknik direktör, Fatih Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı yönetim, Serdar Aziz'in sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.

2.6 milyon avro alacağından vazgeçen milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'ne de 1.2 milyon tl bonservis bedeli ödeyecek.

Daha önce Fenerbahçe’de oynamak istediğini dile getiren tecrübeli defans oyuncusu, sarı lacivertli kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.

Etiketler; #Galatasaray #Mbaye Diagne
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.