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Mbappe, PSG’de devam

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Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynayan Kylian Mbappe, gelen tekliflere rağmen Parıs Saınt Germain'de (PSG) kalacağını açıkladı

Mbappe, PSG’de devam
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Mbappe, ülkesinde futbol oynamaya devam etme yönünde karar aldı.

Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluk sevinci yaşayan Mbappe, önümüzdeki sezon da Paris Saint Germain'de kalacağını açıkladı.

"Horozlar"da gösterdiği performans ile turnuvanın "en iyi genç oyuncu"su ödülünü alan yıldız futbolcu,"PSG'de mutluyum. Henüz kariyerimin başındayım. Daha yapacaklarım var" diye konuştu..

19 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda 4 kez fileleri havalandırarak Fransa'nın mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynamıştı.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Paris Saınt Germain forması ile 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Fransız yıldız Mbappe, bu kez duyarlı davranışıyla gündemde...

Mbappe, turnuvadan elde ettiği kazançları engelli ve hasta çocuklara spor yapma imkanı sunan bir yardım kuruluşuna bağışlama kararı aldı.

Fransız gazetesi L'Equipe yayınladığı haberde, yıldız futbolcunun primlerini insani bir amaca hizmet etmek için kullanmaya karar verdiğini yazdı..

Yardım kuruluşunun yetkilileri,  "Mbappe harika bir insan. Ne zaman vakti olsa seve seve yardımımıza koşuyor" diye konuştu.

Mbappe, Fransa forması ile turnuvadan 433 bin Avro kazandı.

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