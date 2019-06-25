Max Kruse için geri sayım

Fenerbahçe, Max Kruse için geri sayıma başladı. Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim, UEFA'dan çıkacak kararı bekliyor

Fenerbahçe, Max Kruse transferinde sona yaklaştı.

Eintracht Frankfurt'un teklifini çok düşük bulan Kruse, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

Yönetim, büyük oranda anlaştığı Alman futbolcuyu 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak kampa yetiştirmeye çalışıyor.

Diğer olası transferlerde olduğu gibi Kruse için de UEFA'dan çıkacak karar bekleniyor.

Büyük bir olumsuzluk çıkmaması halinde 30 Haziran'da Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu, imza için 1 Temmuz'da İstanbul'a gelecek.

31 yaşındaki golcünün yıllık yaklaşık 3 milyon euro'luk garanti ücretten 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı gelen haberler arasında.

Werder Bremen formasını 4 sezon giyen Max Kruse, son 3 sezonda toplam 62 gole direkt katkı verdi.

Geçen sezon 36 karşılaşmaya çıkan Alman yıldız 12 gol, 13 asistle oynadı.