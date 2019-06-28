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Max Kruse Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıkladı

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Max Kruse Fenerbahçe’de
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Sarı-lacivertliler, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

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