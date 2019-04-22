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Maunacıların arazi isyanı

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Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği'ne yeniden arazi verilmesinin doğru olmadığına dikkat çekilip, yeni arazi verilmesinin fair play ruhuna aykırı olduğu öne sürüldü

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Maunacıların arazi isyanı
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Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, Doğan Türk Birliği'ne Girne'de verilen arazi ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, başkan Şükrü Karakaya imzalı Bakanlar Kuruluna verilen dilekçeyi paylaşıp isyan etti.

Kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, daha önce de arazi verilen Doğan Türk Birliği'ne yeniden arazi verilmesinin doğru olmadığına dikkat çekilip, yeni arazi verilmesinin fair play ruhuna aykırı olduğu öne sürüldü.

Alınan kararı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Türk Ocağı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Türk Ocağı Spor Kulübü olarak, altta yayınladığımız dilekçemize konu olan arazi meselesinde; sorun Fair Play ruhuna aykırı bir şekilde, gizlice, el altından ve etikten yoksun alınan bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bu karar ile yaratılan eşitsizlik ortadan kalkana kadar kulübümüzün haklarını her platformda sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bölge kulüplerinin ortak derdi olan tesis sıkıntısı malum iken, sadece bir camiaya yönelik alınan bu karar; Hak/Hukuk/Adalet ilkesi ile göreve gelen hükümetimize de yakışmamıştır.”

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