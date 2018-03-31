Maunacılar zafere kürek çekti

Futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisinde gülen taraf Maunacılar oldu. Tıklık tıklım dolan tribünler önünde oynanan maçta ilk devreyi mağlup kapatan Ocak, ikinci devrede Eneramo’nun önderliğinde rakibini mağlup etti

Yer: Mete Adanır Stad

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Ozan Kel

Doğan Türk Birliği: Ozan-H.Kanlı-A.Sönmez-Kenan-Tunahan-Aydın-Okafor-Kwame(Afün dk. 77)-A.Coşkun-Selim Saygı-AhmetSaygı(Ceylan dk. 77)

Türk Ocağı: A.Karal-Yunus-İsmet-mustafa-Bilal-James-Michel-Doğukan-Ömer(Justice dk.66)-Remzi(Hascan dk.86)-Eneramo

Goller: Dk. 4 Okafor (Doğan Türk Birliği) Dk. 52 Ömer, dk.68 Emeramo, dk. 76 Remzi, dk. 90+3 Justice(T.Ocağı)

İki Leymosun takımı Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı, Süper Lig’in 25. haftanın açılış maçında Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Maunacılar’ın takımı Türk Ocağı mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Ömer Gül, 68. dakikada Eneramo, 77. dakikada Remzi Betmezoğlu ve 90+2. dakikada Justice kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin tek golünü ise 3. dakikada Okafor attı.

Doğan Türk Birliği’nde ilk devrede Ahmet Saygı ve Selim Saygı’nın vuruşlarında top direkten döndü.

4. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında gerilerden rakip defans arkasına atılan uzun topa Okafor ile birlikte 2 defans oyuncusu Mustafa ve Bilal ile birlikte koştu. Rakiplerinin müdahalesine rağmen Okafor kalecinin üzerinden topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada skora denge geldi. Gelişen Türk Ocağı atağında Eneramo’nun rakibi ile girdiği mücadelede açılan topu iyi takip eden Ömer golü atmakta zorlanmadı ve skoru 1-1 yaptı. Bu golden once Eneramo’nun rakibine faul yaptığı gerekçesi ile Doğan futbolcularının hakeme itirazları oldu.

68. dakikada gelişen atakta Eneramo topla rakip ceza alanı içinde buluştu. Rakibi Ahmet Sönmez’den kurtulduktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayınca Ocak 2-1 öne geçti.

76. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen T.Ocağı atağında Hasan Kanlı’nın uzaklaştıramadığı topu alan Remzi karşı karşıya kaldığı kaleci Ozan’ın yanından topu ağlara yollayıp takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

90+3. dakikada sonradan oyuna giren Justice sağ taraftan Doğan ceza alanına girdi. Rakibinin müdahalesine rağmen topu filelere gönderip skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1

Bu galibiyetle Türk Ocağı puanını 32’ye yükseltirken, Doğan Türk birliği 47 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.