Maunacılar kenetlenecek

K-PET Süper Ligin namağlup lideri Türk Ocağı’nda, Ahmet Arslan başkanlığındaki yönetim kurulu, Cuma akşamı oynanacak olan Doğan Türk Birliği derbisi öncesinde, sarı siyahlı camiayı bir araya getirecek.

Konu ile ilgili olarak Türk Ocağı’ndan şu açıklama yapıldı:

“2019-2020 futbol sezonunda takımımızın 7. haftada lider durumda olmaları bizleri gururlandırmaktadır.

Bu hafta ülkenin en büyük derbisi olan TOL – DTB maçı öncesinde tüm “Maunacılar’ın” takımımıza destek vermeleri için Çarşamba günü kulüp binasında bir yemek organizasyonu düzenledik. Hep birlikte olma çağrısında bulunuyoruz.

Tüm eski futbolcu, yönetici, başkan ve fedakar taraftarlarımızı bu büyük maç öncesinde yanımızda görmekten mutlu olacağız. Takımımıza destek olmanın tam zamanıdır. "Taraftar destek yemeğinde" buluşuyoruz.