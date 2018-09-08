Masterlerin liderlik mücadelesi nefes kesiyor

Tuan Car Masterler Turnuvası büyük heyecan içerisinde geçerken, liderlik mücadelesi de nefes kesiyor.

8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 5 haftası geride kalan Tuan Car Masterler Turnuvası'nda lider Göçmenköy Kolan Masterleri ile Düzkaya Masterleri arasında büyük çekişme yaşanıyor. Her 2 takım da 5 haftada topladıkları 11'er puanla bir ve ikinci sıraları paylaşıyorlar. Bu takımları ise 9'ar puanla Lapta Masterleri ile Mağusa Masterleri takip ediyor. Hamitköy Masterleri ise 1 puanla son sırada yer alıyorlar.