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Masterlerin liderlik mücadelesi nefes kesiyor

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Masterlerin liderlik mücadelesi nefes kesiyor
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Tuan Car Masterler Turnuvası büyük heyecan içerisinde geçerken, liderlik mücadelesi de nefes kesiyor.

8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 5 haftası geride kalan Tuan Car Masterler Turnuvası'nda lider Göçmenköy Kolan Masterleri ile Düzkaya Masterleri arasında büyük çekişme yaşanıyor. Her 2 takım da 5 haftada topladıkları 11'er puanla bir ve ikinci sıraları paylaşıyorlar. Bu takımları ise 9'ar puanla Lapta Masterleri ile Mağusa Masterleri takip ediyor. Hamitköy Masterleri ise 1 puanla son sırada yer alıyorlar.

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