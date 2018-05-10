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Masterler, Turan Katırcıoğlu’nu andı

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Masterler, Turan Katırcıoğlu’nu andı
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Othello Masterleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve merhum Turan Katırcıoğlu’nun ailesince organize edilen 6.Turan Katırcıoğlu Masterler Anı maçı oynandı.

Othello Masterleri ile Gaziköy Masterleri karşı karşıya geldiği maç Mağusa Maraş Stadı’nda oynanırken, maçı Abdullah Adem yönetti. Yüksek tempoda, dostluk çerçevesinde geçen maçı Othello Masterleri kazandı. Maçının ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara ve maçı yöneten hakemlere kupa ile plaketleri Turan Katırcıoğlu’nun ailesi tarafından verildi.

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