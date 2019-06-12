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Masterler, Sefa Sümer'i andı

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Masterler, Sefa Sümer'i andı
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Geçtiğimiz yıllarda genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu Sefa Sümer'i anmak için anı turnuvası organize edildi.

Dörtyol Masterleri tarafından düzenlenen 1. Sefa Sümer Anı Turnuvası geçtiğimiz akşam Dörtyol Stadında yapıldı. Dörtyol Masterleri ile Almeyda Masterleri arasında oynanan maç Almeyda Masterlerinin 4-3'lük üstünlüğü ile bitti.

Maçın ikinci yarısı oyuna Sefa Sümer'in abisi İsmail Sümer'de katıldı. Bir gol de atan abi İsmail Sümer duygu dolu anlar yaşadı. Maç sonrası Sefa Sümer'in annesine şilt takdim edildi.

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