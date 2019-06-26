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Masterler, Nusret Soyumert’i andı

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Nusret Soyumert Masterler Anı Futbol Turnuvası tamamlanırken, Türk Ocağı şampiyon, Cvar FC ikinci oldu

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Masterler, Nusret Soyumert’i andı
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Düzkaya masterleri tarfından organize edilen Çatalköy Belediyesi ile merhum Nusret Soyumert ailesinin katkıları ile gerçekleştirilen Nusret Soyumert Masterler Anı Futbol Turnuvası tamamlandı.

 İlk kez düzenlenen Nusret Soyumert Masterler Anı Futbol Turnuvasında, Düzkaya, Türk Ocağı, Lapta, Güney Kıbrıs’tan ise Cvar Fc Master Takımı olmak üzere dört takım katıldı. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında oynanan 1. Nusret Soyumert Masterler Anı Futbol Turnuvasında 112’de görevli Plan Steve Collard ve Kolan Hastenesinin ambulans ile sağlık ekibi turnuvada görev yaptı. Turnuvaya Güney Kıbrıs’tan AB Kıbrıs destek ofis Genel Müdürü General Arttu Mapiaa da katıldı.

İlk gün maçlarında Cvar Fc, Lapta’yı 2-1, Türk Ocağı, Düzkaya’yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek finale yükseldiler. Turnuvanın ikinci gününde oynanan final maçında Türk Ocağı rakibi Cvar Fc’yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Lapta, Düzkaya’ya karşısında normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, penaltı vuruşları sonunda 5-4 kazanarak üçüncü oldu. Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara upaları Çatalköy Belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ve merhum Nusret Soyumert’in ailesi tarafından verildi.   

Turnuvaya Güney Kıbrıs’tan katılan kardeş takım Cvar FC Master Takımının ve AB Kıbrıs destek ofis Genel Müdürü General Arttu Mapiaa’nın daveti ile Eylül ayında ara bölgede düzenlenecek olan turnuvaya Düzkaya, Türk Ocağı, Lapta ve Mağusa Masterleri davet edildi.

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