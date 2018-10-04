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Masterler Göçmenköy’de buluşacak

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Masterler Göçmenköy’de buluşacak
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Göçmenköy Masterleri’nin, Erman Çelik’in  organizesinde Türkiye’den Antalya Masterleri’nin de katılımıyla Göçmenköy Stadı’nda dörtlü turnuva düzenliyor.

Tuan’s Car Masterler Ligi şampiyonu Göçmenköy Masterleri’nin yanı sıra, Düzkaya Masterleri, Lapta Masterleri ve Antalya Masterleri’nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan turnuvada, saat 20:00’de Düzkaya Masterleri ile Lapta Masterleri karşılaşacak. Saat 21:30’da ise Göçmenköy Masterleri ile Antalya Masterleri oynayacak. Turnuvada ilk gece mağlupları, ikinci gün üçüncülük, galipleri ise final maçı oynayacak.

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